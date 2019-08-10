В Курганской области возбудили дело после ДТП с рейсовым автобусом
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Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, дело возбуждено по ст. 264 УК России о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Региональная прокуратура организовала проверку перевозчика на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и обязательств перед пассажирами.
В ведомстве отметили, что здоровью двух пассажиров был причинён тяжкий ущерб.
По информации Интерфакс, у автобуса отказало рулевое управление, в результате чего водитель допустил съезд в кювет.
В пресс-службе регионального правительства уточнили, что автобус перевозил группу туристов из Курганской области на озеро Узково.
Авария произошла на 79-м км трассы Курган — Куртамыш. В рейсовом автобусе находились 47 пассажиров, в том числе трое детей.