В Курганской области возбудили дело после ДТП с рейсовым автобусом

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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту аварии с участием рейсового автобуса в Куртамышском районе Курганской области, в результате которой, по последним данным, пострадали 16 человек.
В Курганской области возбудили дело после ДТП с рейсовым автобусом
  • © ГУ МЧС России по Курганской области

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, дело возбуждено по ст. 264 УК России о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Региональная прокуратура организовала проверку перевозчика на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и обязательств перед пассажирами.

В ведомстве отметили, что здоровью двух пассажиров был причинён тяжкий ущерб.

По информации Интерфакс, у автобуса отказало рулевое управление, в результате чего водитель допустил съезд в кювет.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что автобус перевозил группу туристов из Курганской области на озеро Узково. 

Авария произошла на 79-м км трассы Курган — Куртамыш. В рейсовом автобусе находились 47 пассажиров, в том числе трое детей.

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