Шойгу отметил нацеленность России и Франции на новый импульс отношений

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с французской коллегой Флоранс Парли отметил стремление двух стран придать новый импульс сотрудничеству в стратегической сфере.
Шойгу отметил нацеленность России и Франции на новый импульс отношений
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Разделяю вашу нацеленность на достижение сегодня конкретных результатов для придания нового импульса нашим отношениям в стратегической области. Хотел бы отметить, что мы настроены идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги», — сказал он.

Шойгу напомнил, что стороны уже провели обстоятельные телефонные переговоры 3 сентября, в ходе которых обсудили безопасность Европы и другие основные вопросы двусторонней повестки.

Ранее Парли выступила за откровенный диалог с Россией по геостратегическим вызовам.

В конце августа лидер Франции Эммануэль Макрон анонсировал официальный визит глав МИД и Минобороны в Москву.

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