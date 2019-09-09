Шойгу отметил нацеленность России и Франции на новый импульс отношений

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с французской коллегой Флоранс Парли отметил стремление двух стран придать новый импульс сотрудничеству в стратегической сфере.

«Разделяю вашу нацеленность на достижение сегодня конкретных результатов для придания нового импульса нашим отношениям в стратегической области. Хотел бы отметить, что мы настроены идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги», — сказал он.

Шойгу напомнил, что стороны уже провели обстоятельные телефонные переговоры 3 сентября, в ходе которых обсудили безопасность Европы и другие основные вопросы двусторонней повестки.

Ранее Парли выступила за откровенный диалог с Россией по геостратегическим вызовам.

В конце августа лидер Франции Эммануэль Макрон анонсировал официальный визит глав МИД и Минобороны в Москву.