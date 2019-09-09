В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер

В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.

«Лайнер доставил во Владивосток 4,7 тыс. пассажиров из Китая и США и около 200 российских пассажиров, круиз которых стартовал 6 сентября в Шанхае», — рассказал представитель морского вокзала города.

Ожидается, что во Владивостоке на корабль сядут около 200 российских туристов, которые отправятся к берегам Японии и в Китай.

Порт Владивостока смог впервые принять лайнер таких размеров после того, как в 2018—2019 годах у причалов провели дноуглубительные работы.

Лайнер Spectrum of the Seas длиной 347 метров и шириной 41 метр вмещает до 5 тыс. пассажиров и 1,5 тыс. членов экипажа.

В марте Newinform передавал, что к 2020 году из Выборга могут запустить новые водные маршруты в Петербург и Финляндию.