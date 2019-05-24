В Астрахани спустили на воду круизный лайнер «Пётр Великий»

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В Астрахани состоялась церемония спуска на воду первого в России пятизвёздочного круизного лайнера «Пётр Великий».
В Астрахани спустили на воду круизный лайнер «Пётр Великий»
  • © АО «Судостроительный завод «Лотос»

«Хотя судно спущено на воду, но предстоит ещё много работы. Планируем, что завершение строительства состоится летом 2020 года», — заявила в беседе с «Российской газетой» пресс-секретарь судостроительного завода «Лотос» Юлия Конопатова.

Лайнер имеет четыре палубы и рассчитан на 300 туристов и 76 человек обслуживающего персонала.

Ранее Newinform сообщал, что из Выборга могут запустить новые водные маршруты в Санкт-Петербург и Финляндию в 2020 году.

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