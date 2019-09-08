Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

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Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
  • РИА Новости

По словам пилота, всё питание для президента готовится заранее, после чего передаётся бортпроводникам.

«Всё это в контейнерах закрыто. Они принимают это на кухне и уже в полёте начинают готовить питание для Владимира Владимировича», — сказал Федорушкин НТВ, пояснив, что бортпроводники вскрывают контейнеры, разогревают еду и подают её.

«У нас два этажа на Ил-96 — кухня на первом этаже и прикреплённая к нему бортпроводница, она и приносит президенту покушать», — отметил он.

По словам пилота, бывают случаи, когда у президента нет аппетита или он просто не ест.

При этом в долгих перелётах еда на обратный путь заготавливается в других странах, подчеркнул Федорушкин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Путин использовал на G20 термос. По его словам, глава государства постоянно пьёт из него чай.

Позднее Песков удивился повышенному вниманию журналистов к термокружке президента.

Путин нередко использует специальную кружку, сохраняющую тепло, на различных мероприятиях. На ужине в Осаке он также был с ней и чокался ею с бокалами коллег.

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