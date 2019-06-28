Песков объяснил, почему Путин пришёл на ужин G20 с термосом
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«Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса», — цитирует Пескова РИА Новости.
На кадрах видно, что глава государства пьёт из белого термостакана.
Как отмечает агентство, он нередко использует специальную кружку во время участия в различных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что во время рабочего ланча политиков кормили морским окунем, фруктовым мороженым и съедобными цветами.
Саммит «Большой двадцатки» официально стартовал в японской Осаке в пятницу, 28 июня.