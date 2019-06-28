Песков объяснил, почему Путин пришёл на ужин G20 с термосом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин пришёл на ужин в честь лидеров стран G20 с термосом.

«Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса», — цитирует Пескова РИА Новости.

На кадрах видно, что глава государства пьёт из белого термостакана.

Как отмечает агентство, он нередко использует специальную кружку во время участия в различных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что во время рабочего ланча политиков кормили морским окунем, фруктовым мороженым и съедобными цветами.

Саммит «Большой двадцатки» официально стартовал в японской Осаке в пятницу, 28 июня.