Песков удивился интересу журналистов к термокружке Путина на G20
- Reuters
«Если вы прогуглите, то найдёте наши рассказы про эту кружку. Уже год или два года тому назад. История давняя, поэтому странно, что только сейчас на это обратили внимание», — сказал он.
Глава государства нередко использует специальную кружку, сохраняющую тепло, на различных мероприятиях. На ужине в Осаке он также был с ней и чокался ею с бокалами коллег.
В Кремле тогда рассказали, что президент постоянно пьёт чай из этого термоса.
Саммит «Большой двадцатки» прошёл с 28 по 29 июня.