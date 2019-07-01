Песков удивился интересу журналистов к термокружке Путина на G20

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивился повышенному вниманию журналистов к термокружке Владимира Путина, с которой он был на приёме в честь лидеров стран G20 в Японии.
Песков удивился интересу журналистов к термокружке Путина на G20
  • Reuters

«Если вы прогуглите, то найдёте наши рассказы про эту кружку. Уже год или два года тому назад. История давняя, поэтому странно, что только сейчас на это обратили внимание», — сказал он.

Глава государства нередко использует специальную кружку, сохраняющую тепло, на различных мероприятиях. На ужине в Осаке он также был с ней и чокался ею с бокалами коллег.

В Кремле тогда рассказали, что президент постоянно пьёт чай из этого термоса.

Саммит «Большой двадцатки» прошёл с 28 по 29 июня. 

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