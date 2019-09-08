Врачи: проблем со здоровьем у вернувшихся из Сирии детей не обнаружено

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Директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Андрей Фисенко после первичного осмотра заявил, что медики не видят серьёзных проблем со здоровьем у вернувшихся из Сирии детей.
Врачи: проблем со здоровьем у вернувшихся из Сирии детей не обнаружено
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«На сегодняшний день те дети, которые приехали из Сирии, они внешне здоровы... серьёзных проблем мы в состоянии их здоровья сейчас не видим», — приводит его слова РИА Новости

Фисенко также уточнил, что через несколько дней дети пройдут комплексное обследование состояния здоровья. Он добавил, что у вернувшихся детей выявлена сильная психологическая травма.

Ранее сообщалось, что самолёт с детьми российских граждан, воевавших в Сирии на стороне боевиков, прибыл в Москву.

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