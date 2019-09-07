ЦОДД сообщил водителям Москвы об изменении движения из-за Дня города

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В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщили об изменении схемы движения на нескольких участках столичных дорог из-за празднования Дня города.

«Сегодня (пятница, 6 сентября. — RT) с 23:00 и до утра понедельника пешеходными станут улица Маши Порываевой, проспект Академика Сахарова, Местный проезд, Докучаев переулок и улица Архитектора Рогачёва», — сообщает ведомство в Twitter.

В ЦОДД также рекомендовали использовать общественный транспорт при поездке в районы перекрытия движения.

Ранее сообщалось, что в рамках празднования Дня города 7 и 8 сентября на ВДНХ пройдут концерты, фестивали, лекции и другие мероприятия. 

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