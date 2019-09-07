ЦОДД сообщил водителям Москвы об изменении движения из-за Дня города
«Сегодня (пятница, 6 сентября. — RT) с 23:00 и до утра понедельника пешеходными станут улица Маши Порываевой, проспект Академика Сахарова, Местный проезд, Докучаев переулок и улица Архитектора Рогачёва», — сообщает ведомство в Twitter.
Сегодня с 23:00 и до утра понедельника пешеходными станут улица Маши Порываевой, проспект Академика Сахарова, Местный проезд, Докучаев переулок и улица Архитектора Рогачева.— ЦОДД (@gucodd) September 6, 2019
Здесь пройдет фестиваль «Наши в городе».
Ехать в район перекрытий лучше, конечно же, на @MoscowMetro. pic.twitter.com/yEhOPstyCG
В ЦОДД также рекомендовали использовать общественный транспорт при поездке в районы перекрытия движения.
Ранее сообщалось, что в рамках празднования Дня города 7 и 8 сентября на ВДНХ пройдут концерты, фестивали, лекции и другие мероприятия.