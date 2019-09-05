Концерты и фестивали пройдут на ВДНХ в День города
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В частности, павильон «Макет Москвы» подготовил музыкальное светотехническое шоу «Лучший город Земли», а в Зелёном театре состоится двухдневный гала-концерт Фестиваля духовых оркестров.
На площадке у Музея кино организуют интерактивную программу «Сохранение традиций — от прошлого к будущему. Казачьи рубежи».
Также запланированы шоу фейерверков, модный показ, литературно-познавательная программа для детей, фестиваль уличного циркового искусства.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что программу в честь Дня города на Тверской и близлежащих улицах посвятят 80-летию ВДНХ.