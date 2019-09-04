Программу в честь Дня города в центре Москвы посвятят юбилею ВДНХ

Программу в честь Дня города на Тверской и близлежащих улицах посвятят 80-летию ВДНХ, сообщают «Дни.ру».

Тематические площадки расскажут о символах и эпохах в истории выставки. Это «Рождение легенды», «Программа возрождения», «Место встречи» и «Новая эра».

На четырёх сценах подготовят специальную театральную и концертную программу. Запланированы балетные постановки и драматические спектакли, выступления исполнителей разных жанров и мастер-классы.

Проект «Золотая маска» в городе» привезёт на Тверскую постановки уличных театров из России и других стран.

Ранее НСН сообщала, что Музей Победы угостит первых посетителей солдатской кашей в День города.