Музей Победы угостит первых посетителей солдатской кашей в День города

Музей Победы угостит 7 сентября первых 872 посетителей своей открытой площадки солдатской кашей в честь Дня города, сообщает НСН.

Он также подготовил праздничную программу, посвящённую 872-летию столицы. В частности, дети смогут создать на асфальте тематические рисунки на мастер-классах «Моя Москва».

Также запланирован «Открытый микрофон».

Кроме того, в театре «Поклонка» пройдёт киномарафон. Гости музея также смогут побывать на праздничном концерте.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что концерт Большого джазового оркестра Петра Востокова пройдёт 7 сентября в Московском международном Доме музыки в честь Дня города.