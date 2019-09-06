В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков

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В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.
В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте министерства.

Отмечается, что изменения обяжут получателей прав на вождение грузовика и пассажирского транспорта изначально иметь права на управление легковым авто.

«Так, изменения коснутся водителей грузового и пассажирского транспорта — законопроектом предусматривается допуск к их управлению только при наличии стажа управления транспортными средствами категории В», — указывается в заявлении.

Вместе с этим поправки предусматривают также увеличение минимального возраста для получения прав категории категории D до 24 лет и категории С — до 21 года. 

В апреле в ГИБДД рассказали о возможных изменениях в экзамене на права.

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