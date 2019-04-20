В ГИБДД рассказали о возможных изменениях в экзамене на права
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД Николая Гилякова.
По данным издания, изменения могут появиться уже в конце 2019 года. В Госавтоинспекции отметили, что одна из задач — сделать так, чтобы сдающий экзамен задумывался над ситуациями и выбирал вариант ответа, основываясь на своих знаниях, а не на выученных наизусть билетах.
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