В ГИБДД рассказали о возможных изменениях в экзамене на права

В ГИБДД намерены изменить порядок приёма теоретического экзамена на получение водительских прав. Как отметили в ведомстве, в билете предполагается увеличить количество задач.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД Николая Гилякова.

По данным издания, изменения могут появиться уже в конце 2019 года. В Госавтоинспекции отметили, что одна из задач — сделать так, чтобы сдающий экзамен задумывался над ситуациями и выбирал вариант ответа, основываясь на своих знаниях, а не на выученных наизусть билетах.

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