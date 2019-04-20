В ГИБДД рассказали о возможных изменениях в экзамене на права

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В ГИБДД намерены изменить порядок приёма теоретического экзамена на получение водительских прав. Как отметили в ведомстве, в билете предполагается увеличить количество задач.
В ГИБДД рассказали о возможных изменениях в экзамене на права
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД Николая Гилякова.

По данным издания, изменения могут появиться уже в конце 2019 года. В Госавтоинспекции отметили, что одна из задач — сделать так, чтобы сдающий экзамен задумывался над ситуациями и выбирал вариант ответа, основываясь на своих знаниях, а не на выученных наизусть билетах.

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