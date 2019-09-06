Путин призвал стремиться к снижению ставок по ипотеке в России

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Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока призвал стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в России.
Путин призвал стремиться к снижению ставок по ипотеке в России
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«Нам нужно стремиться к тому, чтобы в целом снижать ставку по ипотеке», — сказал глава государства.

Он рассчитывает, что по мере реализации пилотного проекта с 2% ипотекой для молодёжи на Дальнем Востоке «будет падать ставка по ипотеке в целом по стране».

«И в какой-то момент это (высокие процентные ставки. — RT) может просто перестать быть таким актуальным. Вот к чему надо стремиться, но это будет зависеть от состояния экономики в целом», — добавил он.

5 сентября Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.

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