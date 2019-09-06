Путин рассказал о возможностях для Дальнего Востока от проведения ВЭФ

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Дальнего Востока отметил, что проведение Восточного экономического форума даёт возможности для развития Дальнего Востока.

«(Форум. — RT) привлекает инвестиции, даёт нам возможность раскрыть перед потенциальными инвесторами — как перед российскими, так и перед иностранными нашими друзьями и партнерами — возможности региона, развивает его», — цитирует ТАСС Путина.

Ранее президент России на пленарном заседании ВЭФ заявил, что допускает приход иностранных инвесторов на стратегические предприятия Дальнего Востока.

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о значимости Восточного экономического форума для России.