Путин рассказал о возможностях для Дальнего Востока от проведения ВЭФ
«(Форум. — RT) привлекает инвестиции, даёт нам возможность раскрыть перед потенциальными инвесторами — как перед российскими, так и перед иностранными нашими друзьями и партнерами — возможности региона, развивает его», — цитирует ТАСС Путина.
Ранее президент России на пленарном заседании ВЭФ заявил, что допускает приход иностранных инвесторов на стратегические предприятия Дальнего Востока.
Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о значимости Восточного экономического форума для России.