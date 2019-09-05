Путин заявил о заинтересованности России в иностранных инвестициях
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- РИА Новости
«Я не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнёров. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении», — заявил Путин, комментируя возможность иностранных инвестиций в объекты на Дальнем Востоке, в том числе в верфи «Звезды», в авиационный завод и космодром Восточный.
Говоря о космодроме Восточный, он подчеркнул, что объект не является исключительно военным.
«Вообще, это космодром для пусков прежде всего в гражданских целях. Поэтому мы не просто считаем, что там можно работать с иностранными партнёрами, а мы заинтересованы в этом», — подчеркнул президент.
Путин заявил, что инвестиции ждут и в судостроительной отрасли, напомнив, что накануне он посетил с премьером Индии Нарендрой Моди «Звезду», где строятся самые современные крупнотоннажные корабли для работы на шельфе и в Арктической зоне.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал в Twitter сообщение на русском языке, в котором поблагодарил российского президента Владимира Путина за совместную поездку на судостроительный комплекс «Звезда».