Путин заявил о заинтересованности России в иностранных инвестициях

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что допускает приход иностранных инвесторов на стратегические предприятия Дальнего Востока.

«Я не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнёров. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении», — заявил Путин, комментируя возможность иностранных инвестиций в объекты на Дальнем Востоке, в том числе в верфи «Звезды», в авиационный завод и космодром Восточный.

Говоря о космодроме Восточный, он подчеркнул, что объект не является исключительно военным.

«Вообще, это космодром для пусков прежде всего в гражданских целях. Поэтому мы не просто считаем, что там можно работать с иностранными партнёрами, а мы заинтересованы в этом», — подчеркнул президент.

Путин заявил, что инвестиции ждут и в судостроительной отрасли, напомнив, что накануне он посетил с премьером Индии Нарендрой Моди «Звезду», где строятся самые современные крупнотоннажные корабли для работы на шельфе и в Арктической зоне.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал в Twitter сообщение на русском языке, в котором поблагодарил российского президента Владимира Путина за совместную поездку на судостроительный комплекс «Звезда».