Путин заявил о заинтересованности России в иностранных инвестициях

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что допускает приход иностранных инвесторов на стратегические предприятия Дальнего Востока.
Путин заявил о заинтересованности России в иностранных инвестициях
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Я не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнёров. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении», — заявил Путин, комментируя возможность иностранных инвестиций в объекты на Дальнем Востоке, в том числе в верфи «Звезды», в авиационный завод и космодром Восточный.

Говоря о космодроме Восточный, он подчеркнул, что объект не является исключительно военным.

«Вообще, это космодром для пусков прежде всего в гражданских целях. Поэтому мы не просто считаем, что там можно работать с иностранными партнёрами, а мы заинтересованы в этом», — подчеркнул президент.

Путин заявил, что инвестиции ждут и в судостроительной отрасли, напомнив, что накануне он посетил с премьером Индии Нарендрой Моди «Звезду», где строятся самые современные крупнотоннажные корабли для работы на шельфе и в Арктической зоне.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал в Twitter сообщение на русском языке, в котором поблагодарил российского президента Владимира Путина за совместную поездку на судостроительный комплекс «Звезда».

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