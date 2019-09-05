Мосгоризбирком назвал число кандидатов на выборы в Мосгордуму

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал, сколько человек попало в окончательный список кандидатов на выборы в Мосгордуму седьмого созыва.

«Ранее зарегистрированный в 14-м округе кандидат Сергей Цукасов сегодня получил отказ Верховного суда в удовлетворении его жалобы на решение Мосгорсуда снять его с участия в выборах. Итого в бюллетенях в единый день голосования будут представлены 225 кандидатов в Мосгордуму», — цитирует его ТАСС.

Ранее председатель окружной избирательной комиссии (ОИК) Ирина Вялых сообщила о решении ОИК зарегистрировать кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборы в Мосгордуму.

В августе в Мосгоризбиркоме сообщили, что у 13 незарегистрированных кандидатов было найдено более 9 тыс. подписей избирателей с недействительными или несуществующими паспортными данными.

Как уточняли в Мосгоризбиркоме, подпись избирателя признаётся недействительной, если кандидат или сборщик подписей некорректно заполнил данные, несвоевременно оплатил изготовление подписных листов или внёс неоговорённые исправления.

В июле Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос москвичей о предстоящих выборах в Мосгордуму.