Мосгоризбирком уточнил причины признания подписи недействительной

Подпись избирателя признаётся недействительной, если кандидат в депутаты Мосгордумы или сборщик подписей некорректно заполнил данные, несвоевременно оплатил изготовление подписных листов или внёс неоговорённые исправления.

Об этом сообщили в пресс-службе Московской городской избирательной комиссии.

«Избиратель ставит подпись сам, и это сомнению не подвергается, но недействительной она становится по вине сборщика подписей или кандидата. Неправильное внесение данных, несвоевременная оплата изготовления подписных листов или несоблюдение их формы, неоговорённые исправления, невнесение необходимых сведений и другие нарушения», — цитирует ведомство РИА Новости.

Отмечается, что все подписи рассматриваются комиссией в установленный законом десятидневный срок.

При наличии сомнений в объективности Мосгоризбиркома все кандидаты могут обратиться с соответствующим заявлением в суд.

Ранее сообщалось, что 216 человек зарегистрировали кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов предложил увеличить срок проверки подписей кандидатов в депутаты до 15 дней.

14 июля стало известно, что в подписях, собранных кандидатом в депутаты по 43-му избирательному округу Любовью Соболь, был выявлен брак выше допустимого законом порога.