Опрос: более четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму
- РИА Новости
«На фоне относительно невысокого интереса к выборам в Мосгордуму (что в целом естественно для данного уровня выборов) можно ожидать усиление борьбы за голоса», — заявила руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Наталья Даудрих, комментируя данные опроса.
Согласно опросу, подавляющее большинство избирателей не определились, кого из кандидатов они готовы поддержать. Около 8% ответили, что уже выбрали кандидата, за которого будут голосовать, ещё 12% выбирают между несколькими кандидатами.
Ранее стало известно, что одним из кандидатов на выборах в Мосгордуму будет экс-футболист Дмитрий Булыкин.
Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.