Опрос: более четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму

Короткая ссылка
По данным ВЦИОМ, 28% москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Мосгордуму. 16% ответили, что скорее всего пойдут на выборы. Отмечается, что ещё 29% пока не решили.
Опрос: более четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму
  • РИА Новости

«На фоне относительно невысокого интереса к выборам в Мосгордуму (что в целом естественно для данного уровня выборов) можно ожидать усиление борьбы за голоса», — заявила руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Наталья Даудрих, комментируя данные опроса.

Согласно опросу, подавляющее большинство избирателей не определились, кого из кандидатов они готовы поддержать. Около 8% ответили, что уже выбрали кандидата, за которого будут голосовать, ещё 12% выбирают между несколькими кандидатами.

Ранее стало известно, что одним из кандидатов на выборах в Мосгордуму будет экс-футболист Дмитрий Булыкин.

Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить