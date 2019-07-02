Опрос: более четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму

По данным ВЦИОМ, 28% москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Мосгордуму. 16% ответили, что скорее всего пойдут на выборы. Отмечается, что ещё 29% пока не решили.

«На фоне относительно невысокого интереса к выборам в Мосгордуму (что в целом естественно для данного уровня выборов) можно ожидать усиление борьбы за голоса», — заявила руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Наталья Даудрих, комментируя данные опроса.

Согласно опросу, подавляющее большинство избирателей не определились, кого из кандидатов они готовы поддержать. Около 8% ответили, что уже выбрали кандидата, за которого будут голосовать, ещё 12% выбирают между несколькими кандидатами.

Ранее стало известно, что одним из кандидатов на выборах в Мосгордуму будет экс-футболист Дмитрий Булыкин.

Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.