Экс-футболист сборной России Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы

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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин зарегистрировался в кандидаты в депутаты Московской городской думы.

«Сегодня я зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборах в Московскую городскую Думу VII созыва. Верю, что благодаря нашим общим усилиям жизнь в Москве станет лучше. В свою очередь, я обещаю, что обращения жителей никогда не будут игнорироваться и всегда будут иметь приоритетное значение. Надеюсь на вашу поддержку, ведь только с ней мои идеи смогут претвориться в жизнь!» — написал Булыкин в Instagram.

Бывший футболист добавил, что его целями на посту депутата являются развитие детско-юношеского спорта в Москве, а также благоустройство дворов. Булыкин проходит кандидатом по одномандатному избирательному округу №43. В его состав входят районы: Арбат, Пресненский и Хамовники.

Ранее сообщалось, что Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму.

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