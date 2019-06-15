Экс-футболист сборной России Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы
«Сегодня я зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборах в Московскую городскую Думу VII созыва. Верю, что благодаря нашим общим усилиям жизнь в Москве станет лучше. В свою очередь, я обещаю, что обращения жителей никогда не будут игнорироваться и всегда будут иметь приоритетное значение. Надеюсь на вашу поддержку, ведь только с ней мои идеи смогут претвориться в жизнь!» — написал Булыкин в Instagram.
Бывший футболист добавил, что его целями на посту депутата являются развитие детско-юношеского спорта в Москве, а также благоустройство дворов. Булыкин проходит кандидатом по одномандатному избирательному округу №43. В его состав входят районы: Арбат, Пресненский и Хамовники.
Ранее сообщалось, что Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму.