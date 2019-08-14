Митрохина зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму

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Председатель окружной избирательной комиссии (ОИК) Ирина Вялых сообщила о решении ОИК зарегистрировать кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборы в Мосгордуму.
Митрохина зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму
  • РИА Новости

«ОИК по выборам в депутаты Московской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 43 решила: зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской думы седьмого созыва Митрохина Сергея Сергеевича», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее Московский городской суд отменил отказ ОИК в регистрации Митрохина в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

В конце июля Московская городская избирательная комиссия удовлетворила жалобу Митрохина на решение комиссии по 43-му избирательному округу отказать ему в регистрации в качестве кандидата.

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