Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина

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Московская городская избирательная комиссия удовлетворила жалобу Сергея Митрохина на решение комиссии по 43-му избирательному округу отказать ему в регистрации кандидатом на выборы депутатов Мосгордумы.
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

«Принято решение удовлетворить жалобу Сергея Сергеевича Митрохина на решение избирательной комиссии по 43-му избирательному округу», — сообщил Горбунов.

По его словам, комиссию по 43-му округу обязали повторно проверить подписные листы и документы Митрохина, а также пересмотреть отказ в его регистрации в качестве кандидата.

Ранее Митрохин заявил о намерении обжаловать решение о снятии его кандидатуры с выборов в Мосгордуму.

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