Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина

Московская городская избирательная комиссия удовлетворила жалобу Сергея Митрохина на решение комиссии по 43-му избирательному округу отказать ему в регистрации кандидатом на выборы депутатов Мосгордумы.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

«Принято решение удовлетворить жалобу Сергея Сергеевича Митрохина на решение избирательной комиссии по 43-му избирательному округу», — сообщил Горбунов.

По его словам, комиссию по 43-му округу обязали повторно проверить подписные листы и документы Митрохина, а также пересмотреть отказ в его регистрации в качестве кандидата.

Ранее Митрохин заявил о намерении обжаловать решение о снятии его кандидатуры с выборов в Мосгордуму.