Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
«Принято решение удовлетворить жалобу Сергея Сергеевича Митрохина на решение избирательной комиссии по 43-му избирательному округу», — сообщил Горбунов.
По его словам, комиссию по 43-му округу обязали повторно проверить подписные листы и документы Митрохина, а также пересмотреть отказ в его регистрации в качестве кандидата.
Ранее Митрохин заявил о намерении обжаловать решение о снятии его кандидатуры с выборов в Мосгордуму.