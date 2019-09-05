Васильева прокомментировала идею Грефа отменить экзамены в школах

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Министр просвещения России Ольга Васильева не поддержала идею главы Сбербанка Германа Грефа отменить экзамены в школе. Она напомнила, что это уже было в стране 100 лет назад.
Васильева прокомментировала идею Грефа отменить экзамены в школах
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Попытка была, она ни к чему не привела, потому что в российской школе очень хорошие традиции, и мы вернулись к тому, что было. Я глубоко уверена, что каждый результат должен быть каким-то образом оцифрован, отмечен», — цитирует Васильеву ТАСС.

По её словам, если кого-то пугает слово «экзамен», то это можно назвать как угодно, но это всё равно будет результат, который должен быть проверен.

Васильева также рассказала, что сама обожает экзамены.

«Без стараний, без преодоления себя ничего невозможно, никакая победа не будет счастливой, ни о каком успехе без труда говорить не приходится», — добавила министр.

Ранее Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.

Преподаватель русского языка и литературы Лев Айзерман в беседе с URA.RU прокомментировал его заявление.

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