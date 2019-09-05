В Роспотребнадзоре рассказали о мерах по улучшению качества школьного питания

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с «Известиями» рассказала о мерах по улучшению качества школьного питания.

«Готовятся изменения в законодательстве — есть депутатский законопроект о качественном и безопасном питании, который предполагает новое определение качества продуктов питания, обязательность питания детей в школах», — заявила она.

По её словам, готов проект новых СанПиН по детскому питанию. Он был опубликован зимой и доработан вместе с общественностью и родительским сообществом.

Также готов пакет методических рекомендаций для родителей о том, как можно проконтролировать питание.

«В рамках национального проекта «Демография» наша часть затрагивает федеральный проект, который полностью посвящён здоровому питанию», — отметила Попова.

В сентябре в пилотных регионах, в числе которых Башкирия, Московская, Омская, Саратовская и Свердловская области, стартует опрос родителей и детей, который позволит понять, чем питается ребёнок, какие у него есть вопросы или претензии.

«В общей сложности мы планируем работу в 15 тыс. школ, по 3 тыс. школ в каждом регионе. Это совместная работа с Академией ФИЦ питания и биотехнологии», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Кроме того, она заявила о необходимости учитывать региональные особенности питания.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с НСН оценила ситуацию со школьным питанием.