В Роспотребнадзоре рассказали о мерах по улучшению качества школьного питания

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с «Известиями» рассказала о мерах по улучшению качества школьного питания.
В Роспотребнадзоре рассказали о мерах по улучшению качества школьного питания
  • РИА Новости

«Готовятся изменения в законодательстве — есть депутатский законопроект о качественном и безопасном питании, который предполагает новое определение качества продуктов питания, обязательность питания детей в школах», — заявила она.

По её словам, готов проект новых СанПиН по детскому питанию. Он был опубликован зимой и доработан вместе с общественностью и родительским сообществом.

Также готов пакет методических рекомендаций для родителей о том, как можно проконтролировать питание.

«В рамках национального проекта «Демография» наша часть затрагивает федеральный проект, который полностью посвящён здоровому питанию», — отметила Попова.

В сентябре в пилотных регионах, в числе которых Башкирия, Московская, Омская, Саратовская и Свердловская области, стартует опрос родителей и детей, который позволит понять, чем питается ребёнок, какие у него есть вопросы или претензии.

«В общей сложности мы планируем работу в 15 тыс. школ, по 3 тыс. школ в каждом регионе. Это совместная работа с Академией ФИЦ питания и биотехнологии», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Кроме того, она заявила о необходимости учитывать региональные особенности питания.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с НСН оценила ситуацию со школьным питанием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить