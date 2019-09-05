Власти Москвы предложили не принимать в школы детей без прививок

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Департамент образования Москвы предлагает законодательно закрепить возможность отказа в приёме в школу на очное обучение детей, у которых нет медицинских карт и которые не сделали все необходимые прививки.
Власти Москвы предложили не принимать в школы детей без прививок
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает ТАСС, заявила заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Алёна Шахова.

По её словам, исключения будут только для тех детей, у которых есть медицинские противопоказания.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что законодательная инициатива будет обсуждаться с представителями Госдумы, однако по Конституции России нельзя лишить ребёнка образования.

«Я уверен, что в осеннюю сессию вместе с депутатами Госдумы мы обсудим данный законопроект и будем выходить как субъект законодательной инициативы к коллегам в Госдуму. Мы в соответствии с Конституцией России не можем лишить ребёнка образования, максимум, на что мы можем пойти, если не будут сделаны прививки, — перевести на домашнее обучение. Но вносить регулятивные методы в случае отсутствия прививок мы можем», — сказал он.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации

В начале июня министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ПМЭФ-2019 рассказала, что возглавляемое ею ведомство подготовило законопроект, направленный на блокировку сайтов, предлагающих гражданам отказ от прививок.

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