Минздрав подготовил проект о блокировке пропагандирующих отказ от прививок сайтов
- РИА Новости
«Законопроект такой подготовлен, он проходит сейчас обсуждение... Нам представляется, что это важнейшее направление, поэтому мы продолжаем в этом направлении работать», — цитирует министра ТАСС.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что 70% всех случаев заражения корью в Европе приходится на Украину, где с начала года было зафиксировано около 50 тыс. случаев заболевания.
В ЮНИСЕФ подчеркнули, что к эпидемиям кори в ряде стран привело отсутствие прививок.