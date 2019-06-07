Минздрав подготовил проект о блокировке пропагандирующих отказ от прививок сайтов

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ПМЭФ-2019 рассказала, что возглавляемое ею ведомство подготовило законопроект, направленный на блокировку сайтов, предлагающих гражданам отказ от прививок.

«Законопроект такой подготовлен, он проходит сейчас обсуждение... Нам представляется, что это важнейшее направление, поэтому мы продолжаем в этом направлении работать», — цитирует министра ТАСС.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что 70% всех случаев заражения корью в Европе приходится на Украину, где с начала года было зафиксировано около 50 тыс. случаев заболевания.

В ЮНИСЕФ подчеркнули, что к эпидемиям кори в ряде стран привело отсутствие прививок.