Минздрав подготовил проект о блокировке пропагандирующих отказ от прививок сайтов

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ПМЭФ-2019 рассказала, что возглавляемое ею ведомство подготовило законопроект, направленный на блокировку сайтов, предлагающих гражданам отказ от прививок.
Минздрав подготовил проект о блокировке пропагандирующих отказ от прививок сайтов
  • РИА Новости

«Законопроект такой подготовлен, он проходит сейчас обсуждение... Нам представляется, что это важнейшее направление, поэтому мы продолжаем в этом направлении работать», — цитирует министра ТАСС.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что 70% всех случаев заражения корью в Европе приходится на Украину, где с начала года было зафиксировано около 50 тыс. случаев заболевания.

В ЮНИСЕФ подчеркнули, что к эпидемиям кори в ряде стран привело отсутствие прививок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить