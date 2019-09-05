В Госдуме прокомментировали идею Грефа отменить экзамены в школах

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с RT оценил заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться и их надо отменить.

«Предложение Германа Грефа слишком красиво, чтобы быть реальным… Если мы, при современной образовательной системе, действительно отменим все экзамены, то столкнёмся с двумя проблемами. Первая проблема будет заключаться в том, что значительная часть детей просто перестанет учиться. Потому что внутренних стимулов у них нет, а внешних не будет. И вторая проблема — возникнет вопрос, как и по каким критериям поступать в вузы и средние специальные учебные заведения. Греф прав в том, что нужно возвращать детям стремление учиться, но только простой отменой экзаменов этого не добиться», — сказал Смолин.

Депутат отметил, что интерес к знаниям «сильно падает по многим причинам».

Ранее Греф заявил о необходимости «убить» экзамены.

По его словам, из школы дети уже выходят «инвалидами», так как они настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшем при её отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.