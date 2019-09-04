Пройти обследование в павильонах «Здоровая Москва» можно до 15 сентября

Пройти обследование в 46 павильонах «Здоровая Москва» можно до 15 сентября. Рядом с ними продолжат работу площадки, где проводят мастер-классы и тренировки.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Для посещения нужен паспорт или водительские права. Если пациент не прикреплён к поликлинике, потребуется московский полис ОМС.

В случае необходимости специалисты направят на дополнительное обследование в поликлинику. На второй этап диспансеризации из павильонов отправились около 30 тыс. человек, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала 2019 года.