Пройти обследование в павильонах «Здоровая Москва» можно до 15 сентября
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Для посещения нужен паспорт или водительские права. Если пациент не прикреплён к поликлинике, потребуется московский полис ОМС.
В случае необходимости специалисты направят на дополнительное обследование в поликлинику. На второй этап диспансеризации из павильонов отправились около 30 тыс. человек, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала 2019 года.