Власти Забайкалья рассказали об изменениях после включения края в ДФО

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов рассказал в интервью RT, что изменилось в регионе после присоединения к Дальневосточному федеральному округу (ДФО) в 2018 году.

«В Забайкальском крае в первом полугодии зафиксирован существенный рост промышленного производства — 4,5%, рост оборотов розничной торговли, сферы услуг, реальных заработных плат и на 1% снизилась безработица. Это отдельно заслуживает внимания, потому что это прерывает многолетнюю обратную тенденцию, когда каждый год снижался уровень ВРП (валовый региональный продукт. — RT), реальных доходов и был рост уровня безработицы», — сказал врио главы края.

Осипов также рассказал о работе программы «Дальневосточный гектар».

«Дальневосточный гектар» заработал динамично. Мы осознанно пошли на то, чтобы подвинуть границы территории, в которых предоставляется гектар, как можно ближе к населённым пунктам… Люди активно его разбирают и сейчас нам главное усилить наши бюджетные возможности и посмотреть, какими методами поддержки мы можем помогать людям осваивать этот гектар», — сказал он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении более 15,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019—2021 годах.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Бурятия и Забайкальский край были включены в состав Дальневосточного федерального округа.