В Госдуму внесли законопроект о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкалье

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкальский край, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт кабмина.

Документ разработан в связи с ранее принятым решением, согласно которому Бурятия и Забайкалье включены в состав ДФО.

Также предусмотрен запрет на предоставление участков, находящихся в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

С учётом опыта реализации программы участки в ДФО предоставляются в три этапа. На первом получить их смогут только российские граждане. На втором такая возможность появится у граждан России, зарегистрированных по месту жительства в российских субъектах, являющихся частью ДФО.

Третий этап начнёт действовать с 1 августа 2020 года. Подать заявление смогут все граждане России, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые участвуют в госпрограмме по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих на данный момент за границей. При этом в ближайшее время они должны переехать в Россию на ПМЖ.

Ранее в Госдуме оценили закон о «дальневосточном гектаре» соотечественникам-переселенцам.