Скворцова рассказала о средствах, выделяемых на бесплатную медицину

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Министр здравоохранения Вероника Скворцова в беседе с «Российской газетой» рассказала о средствах, выделяемых на бесплатную медицину.
Скворцова рассказала о средствах, выделяемых на бесплатную медицину
  • РИА Новости

«Сейчас уже 2,5 трлн рублей выделяется на огромные объёмы медицинской помощи, которую наше население получает бесплатно», — заявила она.

Как напомнила Скворцова, за год россияне осуществляют 1,2 млрд бесплатных посещений амбулаторных медучреждений — поликлиник, из них 34% — это профилактические осмотры и диспансеризация.

По словам министра, регламент профилактических осмотров содержит все необходимые обследования, в том числе семь видов скрининга на самые распространённые онкологические заболевания.

«Кстати, следует отметить, что увеличение тарифов ОМС сделало их экономически привлекательными. Поэтому если в 2012 году в системе ОМС работало 7% частных медицинских организаций, то по результатам 2018 года — уже 34%», — добавила она.

Ранее Скворцова рассказала о развитии целевого приёма в медицинские вузы.

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