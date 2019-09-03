Скворцова рассказала о развитии целевого приёма в медицинские вузы

В Минздраве России планируют развивать целевой приём студентов в медицинские вузы, но полностью переходить на систему целевого набора пока не планируется.

«Первое, что мы планируем, — это развивать целевой приём... но полностью перейти на распределение мы пока не планируем», — цитирует РИА Новости слова министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

По её данным, в настоящее время в российских вузах по целевому набору обучаются уже более половины студентов.

Ранее Скворцова рассказала, что студенты, поступающие в медицинские вузы, набрали самые высокие баллы в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ).