Скворцова рассказала о развитии целевого приёма в медицинские вузы
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«Первое, что мы планируем, — это развивать целевой приём... но полностью перейти на распределение мы пока не планируем», — цитирует РИА Новости слова министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.
По её данным, в настоящее время в российских вузах по целевому набору обучаются уже более половины студентов.
Ранее Скворцова рассказала, что студенты, поступающие в медицинские вузы, набрали самые высокие баллы в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ).