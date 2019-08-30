Скворцова оценила ситуацию с закупкой лекарств в России

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова в беседе с «Российской газетой» оценила ситуацию с закупкой лекарств в стране.

«Мы централизовали закупку лекарств для пациентов с ВИЧ. Благодаря этому за три года число получающих лечение больных выросло с 26 до 75%. И мы поставили задачу довести охват до 90% на будущий год. Правительство поддержало это предложение», — заявила она.

По её словам, закупку самых дорогих препаратов для пациентов с пятью редкими орфанными заболеваниями подняли с регионального на федеральный уровень.

Кроме того, все больные, которые перенесли острый инфаркт миокарда, инсульт и операции на сосудах, после операции должны по меньшей мере два года принимать лекарства для контроля давления и против образования тромбов.

«Сейчас мы поставили вопрос о том, чтобы направить федеральный ресурс и помочь регионам обеспечить этих пациентов бесплатно лекарствами. Предложение тоже поддержано правительством. Я очень надеюсь, со следующего года на это уже пойдут деньги», — рассказала министр.

Ранее Скворцова прокомментировала ситуацию с исчезновением из российских аптек препарата «Преднизолон».