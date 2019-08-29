Скворцова прокомментировала исчезновение «Преднизолона» из российских аптек

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала ситуацию с исчезновением из российских аптек препарата «Преднизолон». По мнению главы Минздрава, «Преднизолон» будет непросто включить в минимальный ассортимент лекарств, который должен продаваться в каждой аптеке.

Минздрав провёл расследование ситуации с исчезновением из аптек гормонального препарата «Преднизолон», входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), заявила Скворцова в ходе пресс-конференции, посвящённой акции «Волна здоровья — 2019».

По словам министра, по итогам расследования выяснилось, что в Москве, откуда поступила информация о дефиците, данный препарат есть, причём в большом количестве.

«В Москве одновременно находится миллион упаковок «Преднизолона». Где этот «Преднизолон»? Пока нет нормальных цифровых систем лекарственного обеспечения, когда мы видим каждую упаковку, — нет нормального управления товарными запасами... В отношении «Преднизолона» нужно наладить нормальный процесс управления товарными запасами. Этот препарат есть, нет никаких ограничений — он как поступал, так и поступает», — сказала глава Минздрава, отвечая на соответствующий вопрос RT.

По мнению Скворцовой, нынешняя ситуация с исчезновением «Преднизолона» из аптек связана с недобросовестностью людей, контролирующих процессы поступления товара в аптечные пункты.

«Когда какие-то неполадки возникают, конкретно в каком-то городе, населённом пункте, это говорит о том, что те, кто за это там отвечает, они просто непрофессионально работают», — заключила министр.

Министр также отметила, что согласовать включение «Преднизолона» в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, который должен быть в каждой аптеке, будет крайне сложно. Сейчас аптеки не обязаны закупать «Преднизолон», несмотря на то что он является жизненно необходимым препаратом.

«В «Аптечной гильдии» (некоммерческое партнёрство содействия развитию аптечной отрасли. — RT)... были против даже того перечня (препаратов, которые должны продаваться в каждой аптеке. — RT), который сейчас принят, потому что он ограничивает их возможности», — пояснила Скворцова, добавив, что попытка Минздрава расширить данный перечень встретит сопротивление со стороны аптек.

Ранее RT писал об исчезновении «Преднизолона» из аптек в Москве и других регионах России. С невозможностью купить жизненно необходимое лекарство уже столкнулись многие россияне. «Преднизолон» назначают, в частности, при онкологии, ревматических заболеваниях, тяжёлой форме бронхиальной астмы. Препарат помогает в том числе при анафилактическом шоке и отёке Квинке.