Грозившие уволиться медсёстры из Владимирской области продолжат работу
- РИА Новости
По её словам, на встрече с главой департамента здравоохранения была достигнута договорённость об уровне заработной платы и отзыве заявлений.
«Все медсёстры заявления отозвали, зарплаты в полном объёме сохранены, поэтому вопрос можно считать закрытым», — цитирует Петрову РИА Новости.
30 августа сообщалось, что 12 медсестёр неврологического отделения больницы решили уволиться из-за сокращения стимулирующих выплат.
Ранее резонанс вызвала история об увольнении хирургов ЦГБ №1 Нижнего Тагила. Впоследствии они также отозвали заявления.