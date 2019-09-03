Грозившие уволиться медсёстры из Владимирской области продолжат работу

Медсёстры Александровской районной больницы во Владимирской области отозвали написанные заявления об увольнении. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова.

По её словам, на встрече с главой департамента здравоохранения была достигнута договорённость об уровне заработной платы и отзыве заявлений.

«Все медсёстры заявления отозвали, зарплаты в полном объёме сохранены, поэтому вопрос можно считать закрытым», — цитирует Петрову РИА Новости.

30 августа сообщалось, что 12 медсестёр неврологического отделения больницы решили уволиться из-за сокращения стимулирующих выплат.

Ранее резонанс вызвала история об увольнении хирургов ЦГБ №1 Нижнего Тагила. Впоследствии они также отозвали заявления.