Грозившие уволиться медсёстры из Владимирской области продолжат работу

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Медсёстры Александровской районной больницы во Владимирской области отозвали написанные заявления об увольнении. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова.
Грозившие уволиться медсёстры из Владимирской области продолжат работу
  • РИА Новости

По её словам, на встрече с главой департамента здравоохранения была достигнута договорённость об уровне заработной платы и отзыве заявлений. 

«Все медсёстры заявления отозвали, зарплаты в полном объёме сохранены, поэтому вопрос можно считать закрытым», — цитирует Петрову РИА Новости.

30 августа сообщалось, что 12 медсестёр неврологического отделения больницы решили уволиться из-за сокращения стимулирующих выплат. 

Ранее резонанс вызвала история об увольнении хирургов ЦГБ №1 Нижнего Тагила. Впоследствии они также отозвали заявления.

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