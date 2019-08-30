Во Владимирской области 12 медсестёр написали заявления об увольнении

Более десяти медсестёр неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат. Об этом сообщил главврач Александр Обидин.

«12 медсестёр написали заявления, могу это подтвердить. Это связано с тем, что мной сокращены стимулирующие выплаты в связи с перевыполнением дорожной карты по заработной плате», — цитирует медика ТАСС.

По его словам, сейчас медсёстры получают около 32—35 тыс. рублей, а после сокращения выплат их зарплата сократится на сумму от 400 до 1,5 тыс. рублей.

Обидин также проинформировал, что в понедельник, 2 сентября, запланировано собрание с участием старшей медсестры, на котором будет обсуждаться ситуация.

В состав Александровской районной больницы входит Струнинская, на которую в 2018 году местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии.

Ранее заявления об увольнении написали шесть хирургов ЦГБ №1 Нижнего Тагила. Позже они отозвали заявления.