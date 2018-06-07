Главврач прокомментировала закрытие больницы в Струнине, на которое жители пожаловались Путину 

Ирина Галаева, главврач Александровской районной детской больницы, входящей в больницу города Струнино во Владимирской области, на закрытие которой пожаловались местные жители президенту России Владимиру Путину, прокомментировала сложившуюся ситуацию.

По её словам, в больнице должен был быть сделан ремонт, однако подрядчики сорвали сроки составления проектно-сметной документации.

«Здание, в котором сейчас находятся сотрудники и обслуживаются дети, требует ремонта. На эти цели 25 января 2018 года департаментом выделено 20 млн рублей на ремонт поликлиники, — пояснила Галаева.

По её словам, в начале года был заключён контракт на проектно-сметную документацию с компанией «Созвездие» из Тамбова. Однако фирма сорвала контракт, проект, представленный «Созвездием», не соответствовал требованиям.

Галаева отметила, что из-за этого были потеряны четыре месяца, а ремонт так и не начат.

Главврач признаёт, что здание больницы в Струнине находится в удручающем состоянии.

«Там не было даже ни дверей, ни раздевалок, протекала крыша», — сказала она. По словам Галаевой, сейчас проектную документацию готовит другая компания. После этого в больнице, обслуживающей 3000 человек, будет сделан ремонт.

Как выяснил RT, филиал Александровской районной детской больницы в городе Струнино закрыли по решению суда ещё в конце марта. Решение судья принял после проверки филиала специалистами Роспотребнадзора. Эксперты нашли целый список грубых нарушений. В детской больнице проваливаются полы, осыпается штукатурка со стен, протекают трубы, нет горячей воды. Во всех кабинетах холодно и антисанитария.

«Представители больницы признали вину и сообщили, что на ремонт будут выделены деньги, составлена смета. Однако на ремонт потребуется время, около трёх месяцев», — рассказали RT в суде.

На срок 90 дней суд приостановил работу больницы.

«Руководству придётся заплатить штраф. Допущено грубое нарушение обязательных требований при осуществлении медицинской деятельности. Приостановка, а не закрытие, здесь имеет место быть. Это временная мера, чтобы дать возможность для устранения всех нарушений. Если к концу июня филиал успеют отремонтировать, больница снова заработает», — сообщили RT в пресс-службе Роспотребнадзора по Владимирской области.

Ранее в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители города Струнино пожаловались главе государства на закрытие детского отделения в больнице, из-за чего семьям приходится ездить в соседний город.