Роскачество предложило ограничить использование маркировки «эко» и «био»

Роскачество предложило ограничить использование маркировки «эко», «био» и «фермерский», сообщают «Известия».

Организация считает необходимым приравнять первые два понятия к органической продукции, производимой без химических компонентов, а третьему — дать определение и прописать специальные требования.

Как отметили в пресс-службе Роскачества, в результате производителям такой продукции придётся подтверждать их натуральный состав.

В организации также заявили, что потребитель привык ассоциировать подобные метки с натуральностью продукции, но из-за отсутствия регулирования эти наименования становятся удобным способом ввести покупателей в заблуждение.

Со своей стороны, заместитель начальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский заявил, что предложения отвечают целям Стратегии повышения качества пищевой продукции в России до 2030 года, но в плане реализации документа подобные шаги не предусмотрены.

Он добавил, что оборот товаров, включая их маркировку, основан на принципах добросовестности.

В пресс-службе Минсельхоза пояснили, что использование на упаковках маркировки «био» и «эко» — маркетинговые приёмы производителей.

Ранее исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов Алексей Горбатов в беседе с НСН оценил качество колбасы в российских магазинах.