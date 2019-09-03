Роскачество предложило ограничить использование маркировки «эко» и «био»
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- РИА Новости
Организация считает необходимым приравнять первые два понятия к органической продукции, производимой без химических компонентов, а третьему — дать определение и прописать специальные требования.
Как отметили в пресс-службе Роскачества, в результате производителям такой продукции придётся подтверждать их натуральный состав.
В организации также заявили, что потребитель привык ассоциировать подобные метки с натуральностью продукции, но из-за отсутствия регулирования эти наименования становятся удобным способом ввести покупателей в заблуждение.
Со своей стороны, заместитель начальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский заявил, что предложения отвечают целям Стратегии повышения качества пищевой продукции в России до 2030 года, но в плане реализации документа подобные шаги не предусмотрены.
Он добавил, что оборот товаров, включая их маркировку, основан на принципах добросовестности.
В пресс-службе Минсельхоза пояснили, что использование на упаковках маркировки «био» и «эко» — маркетинговые приёмы производителей.
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