Правительство России скорректировало бюджет из-за лесных пожаров

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Правительство России перенаправило более 1,2 млрд рублей из бюджетов 2020 и 2021 годов на покупку техники для тушения лесных пожаров.
Правительство России скорректировало бюджет из-за лесных пожаров
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минприроды.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение объёмов субвенций на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов России лесопожарной техникой и оборудованием», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что закупленная техника будет использоваться для тушения лесных пожаров в 2019 году, а также плановом периоде 2020 и 2021 годов.

В Минприроды указали, что всего в этом году в регионы будет направлено 2,78 млрд рублей, из которых более 1,2 млрд — это средства, предусмотренные бюджетами 2020 и 2021 годов.

Больше всего денег получат Забайкальский край, Бурятия и Иркутская область. 

В августе Счётная палата оценила в 2,4 млрд рублей ущерб от лесных пожаров в первом полугодии 2019 года.

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