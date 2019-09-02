Правительство России скорректировало бюджет из-за лесных пожаров

Правительство России перенаправило более 1,2 млрд рублей из бюджетов 2020 и 2021 годов на покупку техники для тушения лесных пожаров.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минприроды.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение объёмов субвенций на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов России лесопожарной техникой и оборудованием», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что закупленная техника будет использоваться для тушения лесных пожаров в 2019 году, а также плановом периоде 2020 и 2021 годов.

В Минприроды указали, что всего в этом году в регионы будет направлено 2,78 млрд рублей, из которых более 1,2 млрд — это средства, предусмотренные бюджетами 2020 и 2021 годов.

Больше всего денег получат Забайкальский край, Бурятия и Иркутская область.

В августе Счётная палата оценила в 2,4 млрд рублей ущерб от лесных пожаров в первом полугодии 2019 года.