Удмуртия получит 38 млн рублей на сохранение лесов

Короткая ссылка
В Удмуртию направят 38 млн рублей из федерального бюджета на сохранение лесов, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Удмуртия получит 38 млн рублей на сохранение лесов
  • © udmurt.ru

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» регион одним из первых выполнил все обязательства по приобретению специализированной техники.

В связи с этим решено выделить дополнительные средства, на которые республика купит ещё 24 единицы техники и оборудования для своевременного выявления и тушения лесных пожаров.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане планируют вырастить более 30 млн саженцев для восстановления лесов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить