Удмуртия получит 38 млн рублей на сохранение лесов

В Удмуртию направят 38 млн рублей из федерального бюджета на сохранение лесов, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» регион одним из первых выполнил все обязательства по приобретению специализированной техники.

В связи с этим решено выделить дополнительные средства, на которые республика купит ещё 24 единицы техники и оборудования для своевременного выявления и тушения лесных пожаров.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане планируют вырастить более 30 млн саженцев для восстановления лесов.