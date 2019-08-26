Удмуртия получит 38 млн рублей на сохранение лесов
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В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» регион одним из первых выполнил все обязательства по приобретению специализированной техники.
В связи с этим решено выделить дополнительные средства, на которые республика купит ещё 24 единицы техники и оборудования для своевременного выявления и тушения лесных пожаров.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане планируют вырастить более 30 млн саженцев для восстановления лесов.