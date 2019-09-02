Перевозчики России прогнозируют подорожание авиабилетов
- РИА Новости
По его словам, в 2018 году операционные убытки перевозчиков составили около 54 млрд рублей.
В I квартале, по данным ассоциации, авиакомпании потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — заявил он.
Как отметил Шокуров, с начала года стоимость керосина выросла на 1,5—2%, за прошлый год рост превышал порог 30%.
Издание отмечает, что авиатопливо является одной из самых затратных статей перевозчиков и составляет порядка трети стоимости билета.
Подчёркивается, что механизмом, который поможет сдержать цены на билеты, должен стать демпфер на керосин, который, как отмечает газета, вступил в действие 1 августа.
Механизм позволяет перевозчикам получать компенсации, если экспортная цена превысит 48,3 тыс. рублей за тонну.
В начале июля президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа создать соответствующий механизм.
Позднее глава государства призвал министра финансов Антона Силуанова как можно быстрее решить вопрос с ценами на авиационный керосин.
В январе в Минтрансе отмечали, что рассчитывают удержать стоимость авиабилетов в 2019 году на текущем уровне.