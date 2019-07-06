Проверенный метод: как новые меры правительства могут отразиться на стоимости авиатоплива

Правительство России расширяет список нефтепродуктов для мониторинга их стоимости. В зоне внимания оказалось авиационное топливо, поскольку его подорожание стало причиной роста цен на авиабилеты. Кабинет министров предложил перевозчикам компенсировать часть расходов при слишком высокой стоимости горючего. Эксперты отмечают, что власти пошли по уже проверенному пути и применили метод, который помог стабилизировать цены на АЗС.

Кабинет министров планирует отслеживать ситуацию с ценами на авиакеросин. Речь идёт о новом механизме, который начнёт действовать с 1 августа. Как ранее сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, ключевым элементом станет формула компенсации, напрямую зависящая от стоимости авиационного топлива.

«Мы ввели регулирование цен на авиакеросин в зависимости от стоимости нефти и договорились, что при цене керосина свыше 48,3 тыс. за тонну, что соответствует примерно $70 за баррель нефти, мы будем вводить отрицательный обратный акциз», — цитирует РИА Новости Силуанова.

Антон Силуанов пояснил, что если стоимость авиакеросина превысит установленную планку, то правительство будет компенсировать рост цен на горючее за счёт нефтегазовых доходов бюджета.

Как отмечается в материалах правительства, право на компенсацию получат авиаперевозчики, несущие дополнительные расходы при росте топливных цен.

Опрошенные RT эксперты считают, что правительство решило применить уже отработанный механизм компенсации, который позволил в этом году удержать под контролем цены на автомобильное топливо.

«По бензину похожая мера оказалась вполне работоспособной, поэтому правительство рассчитывает, что тот же механизм поможет и в случае с авиакеросином и билетами на самолёт. Полагаю, что кабинет министров также учитывает опыт с автомобильным топливом, когда в формулу компенсации пришлось вносить изменения и сразу установить приемлемую цену отсечения», — рассказал RT руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Для сдерживания роста цен на АЗС государство с 1 января компенсирует нефтяникам недополученную прибыль при поставках автомобильного топлива на внутренний рынок с помощью специального демпфирующего механизма. Он позволяет компаниям возместить часть разницы между экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо.

Первые результаты работы демпфера вызвали замечания нефтяных компаний. В результате правительство приняло решение скорректировать формулу механизма.

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Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что цена отсечения по бензину будет снижена с 56 тыс. рублей за тонну до 51 тыс., для дизельного топлива — с 50 тыс. до 46 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев считает, что предлагаемая правительством цена отсечения для авиакеросина вполне устроит авиаперевозчиков.

«В данный момент средняя цена на авиационное топливо по России колеблется в интервале 48—52 тыс. рублей за тонну. Полагаю, что граница в 48,3 тыс. рублей позволит авиакомпаниям удержать темпы роста стоимости билетов в пределах инфляции», — не исключил в разговоре с RT Деев.

Впрочем, Александр Пасечник напомнил и о внешнем факторе. Так, при выполнении международных рейсов российские авиаперевозчики заправляются в зарубежных аэропортах, где стоимость авиатоплива обычно выше.

С помощью механизма компенсации власти намереваются решить проблему подорожания авиабилетов. В ходе прямой линии 20 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что в 2018 году стоимость авиационного топлива выросла более чем на 30%, билетов — на 9,5%.

Глава государства также обратил внимание, что авиакеросин в своё время не был включен в соглашение между правительством и нефтяниками о стабилизации цен на моторное топливо. Документ был подписан в ноябре 2018 года и действовал до 1 июля.

Соглашение предполагало заморозку оптовых цен на бензин и дизель, а также обязательные поставки необходимых объёмов горючего на внутренний рынок. Одновременно была достигнута и неофициальная договорённость по розничным ценам на топливо. В январе 2019-го нефтяным компаниям разрешили повысить стоимость бензина на АЗС не более чем на 1,7% для компенсации роста НДС с 18% до 20%. Далее — вплоть до конца года — повышение ценников не должно превышать текущий уровень инфляции.

Артём Деев пояснил, что на авиатопливо приходится примерно четверть стоимости каждого авиабилета, поэтому прошлогоднее повышение цен на керосин вынудило авиаперевозчиков частично отразить это в ценниках.

Полностью переложить подорожание топлива в стоимость авиабилета невозможно, отметил в разговоре с RT аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв. Эксперт пояснил, что рост цен на услуги авиакомпаний сдерживает высокая конкуренция среди перевозчиков.