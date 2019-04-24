«Чтобы было выгодно всем»: из каких средств будут выплачены компенсации нефтяникам за стабилизацию цен на бензин

Глава Минфина Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания согласовали параметры продления до 30 июня сделки по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Они определили, за счёт чего нефтяникам будет возмещаться часть упущенной экспортной прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке. Кабмин введёт акциз по ставке дизельного топлива на все неподакцизные жидкие нефтепродукты и надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых. Кроме того, на компенсацию выделят порядка 400 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Эксперты отмечают, что цель таких шагов правительства состоит в том, чтобы было выгодно всем: и государству, и самим компаниям, и потребителям.

Правительство России и нефтяные компании достигли договорённостей относительно условий соглашения о стабилизации цен на топливо, продлённого до 30 июня. Так, были определены новые параметры корректировки демпфирующего механизма и то, за чей счёт он будет работать.

Соответствующие решения были приняты по итогам совещания министра финансов Антона Силуанова с вице-премьером Дмитрием Козаком по вопросу о направлениях развития рынка нефти и нефтепродуктов.

Речь идёт о компенсации нефтяникам части упущенной экспортной прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке. Возмещение будет проведено за счёт введения акцизов на все неподакцизные жидкие нефтепродукты (суррогаты средних дистиллятов, вакуумный газойль и мазут). При этом налоговый вычет будет сделан для нефтепродуктов, которые используются для бункеровки, дальнейшей переработки и производства тепла и электроэнергии.

Кроме того, возрастает надбавка к налогу на добычу полезных ископаемых, она привязывается к цене на нефть. При ценах на нефть в диапазоне от $55 до $80 — на 75 руб. за тонну, тогда как при ценах от $80 и выше прибавка к налогу будет равномерно расти до 204 руб. за тонну.

Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС России поручено внести в правительство РФ соответствующий законопроект.

Антон Силуанов и Дмитрий Козак

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Из всего этого следует, что компенсация будет осуществлена в основном посредством усиления налоговой нагрузки на саму нефтяную отрасль, а за счёт средств Фонда национального благосостояния. Между тем даже при такой корректировке возмещение нефтяным компаниям из ФНБ составит 400—450 млрд рублей.

«Применение таких параметров в 2020 году при высоких ценах на нефть приведёт к выплатам компенсации нефтяным компаниям из ФНБ в размере 1,7 триллиона рублей. Поэтому договорённости по демпферу на 2020 год пока не достигнуты», — отметили в Минфине.

Нефтяные компании, в свою очередь, обязались снизить цену на дизельное топливо до уровня октября 2018 года с учётом роста НДС (с 18% до 20%) и сезонной корректировки цены дизеля. Заметим, что, согласно данным Росстата, с 8 по 15 апреля розничные цены на дизель показали максимальное снижение с 2011 года. Оно составило 0,5% — до 46,41 рубля за литр. Цены на бензин при этом остались без изменений — 43,97 рубля за литр.

«Задача правительства — сдерживать цены на топливо и стимулировать нефтяные компании, чтобы продавали больше внутри страны, чем за рубеж. Здесь задача — чтобы было выгодно всем: и государству, и самим компаниям, и потребителям, чтобы не росла цена на бензин на бензоколонках», — подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT.

Напомним, что в конце марта вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство России и нефтяники договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо. Как подчеркнул глава «Газпром нефти» Александр Дюков, новые договорённости будут действовать до 30 июня 2019 года.

«Ситуация и так на рынке стабильная, но эти решения будут являться 100%-ной гарантией, что она будет оставаться стабильной в среднесрочной перспективе», — заметил Дюков.

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При этом формула демпфера была скорректирована с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну бензина, а для дизельного топлива — с 50 тыс. до 46 тыс. рублей, поскольку в январе механизм сработал против нефтяников, которым пришлось заплатить государству порядка 10 млрд рублей из-за более выгодных цен на внутреннем рынке. Позднее Минфин оценил объём возможных выпадающих доходов бюджета от этой корректировки в сумму от 60 млрд до 200 млрд рублей в год в зависимости от цен на нефть.

«Дело в том, что в первом квартале получилось, что по дизелю демпфер был положительный, а по бензину отрицательный. То есть нефтяники должны были выплатить в бюджет дополнительно. Вот сейчас они настояли на том, чтобы изменить параметры», — пояснил RT исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко.

Вместе с тем главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в письме на имя председателя правительства России Дмитрия Медведева подчеркнул, что ручное нерыночное регулирование создаёт системные риски для функционирования отрасли.

Как передавало издание «Коммерсантъ», по мнению Сечина, на данный момент внутренний рынок моторного топлива сбалансирован и есть возможность перехода к рыночным механизмам регулирования.