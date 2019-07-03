Путин попросил Силуанова побыстрее решить вопрос цен на авиакеросин
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- РИА Новости
«Антон Германович, по поводу изменений, связанных со стоимостью авиационного керосина, по битуму – побыстрее только надо, как можно быстрее», — приводит РИА Новости слова Путина.
Президент отметил, что скоро закончится туристический сезон.
«А мы все будем рассматривать вопросы, связанные с этими тарифами и ценами. Ладно?» — обратился Путин к Силуанову.
Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству до 1 августа создать механизм для сглаживания ценовых колебаний на авиакеросин на внутреннем рынке.