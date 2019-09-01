В Башкирии арестовали обвиняемую в убийстве годовалого ребёнка мать

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Дюртюлинский районный суд Башкирии арестовал 28-летнюю женщину, которой предъявлено обвинение в убийстве годовалого сына. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
В Башкирии арестовали обвиняемую в убийстве годовалого ребёнка мать
  • РИА Новости

«Предъявлено обвинение 28-летней жительнице Дюртюлинского района в совершении преступления... убийство малолетнего. Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства преступления, а также изучает жилищно-бытовые условия проживания семьи и личность обвиняемой.

В настоящее время допрашиваются родственники и близкие семьи, идёт подготовка к проведению судебной психолого-психиатрической экспертизы арестованной женщины.

27 августа жительница села Исмаилово в Башкирии обратилась в полицию с заявлением о пропаже из колыбели её годовалого сына.

К поиску ребёнка были привлечены более 150 человек, включая водолазов и волонтёров. 

31 августа было обнаружено тело мальчика. По подозрению в его убийстве была задержана мать ребёнка, которая дала признательные показания и указала местонахождение тела.

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