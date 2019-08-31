В Башкирии найдено тело пропавшего из колыбели ребёнка

Годовалый ребёнок из Башкирии, который пропал 27 августа из колыбели, был найден мёртвым.

Об этом сообщило поисковое движение «РОО Поиск пропавших детей в Уфе и Р.Б» на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в поисках ребёнка участвуют более 150 человек, в том числе водолазы и волонтёры.

Во вторник, 27 августа, в полицию Дюртюлинского района Башкирии поступило заявление от 28-летней женщины из села Исмаилово. По её словам, она легла спать со своими двумя детьми в возрасте одного и пяти лет, но утром не обнаружила в колыбели младшего сына.