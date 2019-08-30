В Башкирии 150 человек ведут поиски пропавшего из колыбели ребёнка

В Башкирии из колыбели пропал годовалый ребёнок, в его поисках участвуют более 150 человек, в том числе водолазы и волонтёры. Об этом информирует пресс-служба МВД по республике.

Во вторник, 27 августа, в полицию Дюртюлинского района Башкирии поступило заявление от 28-летней женщины из села Исмаилово. По её словам, она легла спать со своими двумя детьми в возрасте одного и пяти лет, но утром не обнаружила в колыбели младшего сына, передаёт РИА Новости.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве для возможности комплексного расследования и поисков ребёнка. В поисках участвуют полицейские, следователи, сотрудники МЧС и кинологи с шестью служебными собаками.

«К работе по поиску годовалого малыша подключились водолазы, волонтёры поисковых отрядов «Поиск пропавших детей — Башкортостан» и «Лиза Алерт». Всего в поисках задействованы более полутора сотен человек», — указано в сообщении.

Ранее Vostokmedia.com передавало, что в Приморье завели дело по факту пропажи подростка.