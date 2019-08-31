Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве

Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.

«По подозрению в убийстве ребенка, ранее считавшегося пропавшим без вести, задержана его 28-летняя мать. Она дала признательные показания и указала место нахождения тела ребёнка», — говорится в сообщении башкирского СК.

Следствием установлено, ночью 29 августа подозреваемая задушила своего годовалого ребенка, выкопала яму на территории придомового участка и закопала его.

Ранее в полицию Дюртюлинского района Башкирии поступило заявление от 28-летней женщины из села Исмаилово. По её словам, она легла спать со своими двумя детьми в возрасте одного и пяти лет, но утром не обнаружила в колыбели младшего сына.