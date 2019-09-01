Пострадавшую при ЧП с самолётом в Минине девочку перевезли в Москву
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
«Ребёнок в тяжёлом состоянии доставлен в Детскую городскую клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского», — отметил собеседник агентства.
Уточняется, что у девочки перелом бедра и подозрение на перелом позвоночника.
31 августа легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Клинском районе Московской области, в результате которой погиб пилот и пострадала 12-летняя пассажирка.
Впоследствии Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.