Пострадавшую при ЧП с самолётом в Минине девочку перевезли в Москву

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Пострадавшую при жёсткой посадке легкомоторного самолёта под деревней Минино в Подмосковье 12-летнюю девочку доставили из Клинской больницы на лечение в Москву.
Пострадавшую при ЧП с самолётом в Минине девочку перевезли в Москву
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

«Ребёнок в тяжёлом состоянии доставлен в Детскую городскую клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что у девочки перелом бедра и подозрение на перелом позвоночника.

31 августа легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Клинском районе Московской области, в результате которой погиб пилот и пострадала 12-летняя пассажирка.

Впоследствии Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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